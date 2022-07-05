Новую ипотечную программу планируют запустить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня. Об этом сообщил председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил глава холдинга, в связи с повышением минимальных порогов достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы «7-20-25» в следующем году, прогнозируется неудовлетворенный спрос на ипотеку в размере 500 млрд тенге, или 35 тыс. квартир. В «Байтереке» считают, что частные застройщики могут столкнуться с существенным снижением скорости продаж коммерческого жилья.

«Для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке БВУ», - сообщил Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагаются следующие базовые условия: первоначальный взнос от 20%, срок кредитования до 20 лет, максимальная сумма займа до 35 млн. тенге, обязательное подтверждение платежеспособности.

«Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Национального банка более чем на 5%. Банки смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией Казахстанской жилищной компании», - сказал К. Шарлапаев.

Он проинформировал, что для запуска механизма законодательные изменения не требуются.

«В настоящее время бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов. После одобрения бюджета Казахстанская жилищная компания готова незамедлительно запустить данную программу», - сказал глава холдинга.