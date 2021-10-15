НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новую инфекционную больницу построят в Нур-Султане. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 стационаров было занято в борьбе с ковидом. Мы первую городскую больницу - 600 коек переориентировали на ковид, третью городскую больницу, железнодорожную больницу, все госпитали – госпиталь минобороны, госпиталь МВД, госпитали других правоохранительных органов, туберкулезный диспансер почти полностью высвободили под ковид», - сказал Алтай Кульгинов в ходе внеочередной сессии столичного маслихата.

Аким подчеркнул, что сейчас пик спал, но когда будет следующая волна, никто не знает.

«Мы видим, что нам нужен еще один инфекционный стационар именно по борьбе с ковид, либо с другими инфекциями, чтобы был специальный стационар. Соответствующее поручение имеется у нас. Сейчас работаем над этим вопросом, проектно-сметная документация разрабатывается, чтобы рядом с модульной больницей построили еще один стационар – с пищеблоком, с прачечной, чтобы все условия у наших врачей были», - добавил Алтай Кульгинов.