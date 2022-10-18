Новую ГРЭС намерены построить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Четырнадцать проектов на общую сумму более 3 трлн тенге в энергетической отрасли намерено реализовать АО «ФНБ «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня фондом начата реализация шести приоритетных проектов. Кроме этого фондом планируется реализовать 14 проектов на общую сумму более 3 трлн тенге. Учитывая длительные сроки строительства АЭС потребуется строительство новых объектов угольной генерации в Экибастузском энергоузле. Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС», - сказал председатель правления Фонда Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

Ранее он сообщал, что согласно энергетическому балансу потребность в электрической мощности к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт. На сегодня располагаемая мощность существующих станций Казахстана составляет свыше 16 тыс. МВт. До 2035 года потребуется строительство порядка 17 ГВт новых базовых маневренных и возобновляемых источников энергии, из которых порядка 11 ГВт планируется реализовать фондом.