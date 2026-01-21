РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Новую электростанцию мощностью 700 мегаватт построят в Курчатове

    В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию угольной генерации и в соответствии с Планом мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года, Министерством энергетики проведен тендер на строительство новой конденсационной электростанции мощностью 700 МВт в городе Курчатов, передает Kazinform.

    Новую электростанцию мощностью 700 мегаватт построят в Курчатове
    Фото: Kazinform

    По результатам проведенного тендера 12 января 2026 года определен победитель в лице компании ТОО «ГРЭС Курчатов».

    13 января 2026 года между Министерством и победителем тендера заключен договор на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

    Проект будет реализован на базе технологий «чистого угля», с режимом работы станции на сверхкритических параметрах пара. Его реализация позволит создать новые рабочие места, до 4000 рабочих мест на этапе строительства и до 400 рабочих мест после ввода в эксплуатацию станции.

    В рамках данного проекта особое внимание уделяется применению современных технологий очистки и фильтрации выбросов, а также пылеподавления. Проект предусматривает установку систем газочистки на уровне мировых стандартов и соответствующего действующему Экологическому кодексу и нормам НДТ.

    Строительство конденсационной угольной электростанции будет осуществлено в рамках действующего механизма рынка электрической мощности, без привлечения бюджетных средств.

    Теги:
    Минэнерго РК Энергетика
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают