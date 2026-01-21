Новую электростанцию мощностью 700 мегаватт построят в Курчатове

По результатам проведенного тендера 12 января 2026 года определен победитель в лице компании ТОО «ГРЭС Курчатов».

13 января 2026 года между Министерством и победителем тендера заключен договор на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

Проект будет реализован на базе технологий «чистого угля», с режимом работы станции на сверхкритических параметрах пара. Его реализация позволит создать новые рабочие места, до 4000 рабочих мест на этапе строительства и до 400 рабочих мест после ввода в эксплуатацию станции.

В рамках данного проекта особое внимание уделяется применению современных технологий очистки и фильтрации выбросов, а также пылеподавления. Проект предусматривает установку систем газочистки на уровне мировых стандартов и соответствующего действующему Экологическому кодексу и нормам НДТ.

Строительство конденсационной угольной электростанции будет осуществлено в рамках действующего механизма рынка электрической мощности, без привлечения бюджетных средств.