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Новую дымовую трубу на Петропавловской ТЭЦ-2 запустят в следующем году

Автор:  
Олеся Жуковень
24 Мая 2023, 17:34
Новую дымовую трубу на Петропавловской ТЭЦ-2 запустят в следующем году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 в июне приступят к строительству непосредственно дымовой трубы. Сейчас на объекте завершили заливку фундамента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», непрерывную заливку фундамента проводили в течение двух суток. Использовали около 2 тысяч кубометров бетона класса М350.

«Фундамент – это критически важная конструкция. Заливка непрерывным методом повышает прочность всей конструкции. Для выполнения этой задачи использовалось 15 миксеров и бетононасос. Всего на площадке работали 19 специалистов местной подрядной организации. После заливки бетона будет проводиться гидроизоляция в местах контакта с грунтом. В течение 28 дней специалисты будут контролировать естественное высыхание и набор прочности фундамента. Примерно в середине июня на высохшем основании установят скользящую опалубку. Затем 80 сотрудников компании из Усть-Каменогорска приступят к возведению ствола железобетонной трубы», - прокомментировали в пресс-службе.

По проекту дымовая труба будет иметь коническую форму. Диаметр ее составит 20,52 метра у основания, 9,2 метра - у вершины. Высота - 180 метров. В этом году на Петропавловской ТЭЦ-2 намерены возвести железобетонный ствол трубы. Включение ее в работу запланировано на лето 2024-го года.

Напомним, новую дымовую трубу возводят на месте частично рухнувшей в марте прошлого года. Остатки ее полностью демонтировали. Отопительный сезон в Петропавловске прошел с двумя трубами.


Северо-Казахстанская область   ЖКХ   Петропавловск   ТЭЦ  
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