Новую дорогу за 14,7 млрд теңге заносит песком в Атырауской области

В Атырауской области песок заносит новую автомобильную дорогу по направлению Миялы — Тайсойган. Строительство почти 46-километровой дороги завершено и движение по ней открыто, однако объект пока не принят в эксплуатацию в полном объеме. Скопление песка на проезжей части создает препятствия для водителей, , передает корреспондент агентства Kazinform.

Строительство дороги, соединяющей села Миялы и Тайсойган, началось осенью 2023 года. Первоначальная стоимость проекта составила 14,7 млрд теңге. Новая трасса протяженностью 45,8 километра обеспечивает важное транспортное сообщение для жителей Тайсойгана. Если ранее дорога до районного центра занимала два-три часа, то благодаря новой трассе это время удалось сократить примерно до 40 минут.

Основной проблемой дороги стали природные условия. Трасса проходит через территорию Тайсойганских песков, где под воздействием ветра постоянно происходит естественное перемещение песчаных масс. В результате песок вновь и вновь выходит на свежеуложенное асфальтовое покрытие, а на отдельных участках значительно перекрывает проезжую часть, создавая помехи для движения.

Пока основным способом решения проблемы остается очистка дороги от песка. Однако долгосрочным решением это не является. При каждом новом заносе приходится привлекать специальную технику и вновь расчищать трассу.

Областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог не отрицает наличие проблемы.

— Дорога проходит по территории Тайсойганских песков, где под воздействием ветра происходит естественное перемещение песчаных масс, из-за чего на отдельных участках периодически образуются заносы. Для обеспечения безопасности движения проезжую часть регулярно очищают от песка, эти работы будут продолжены. Одновременно рассматриваются дополнительные меры, в том числе корректировка отдельных элементов дорожной инфраструктуры для предотвращения скопления песка на проезжей части, — сообщили в акимате.

В настоящее время объект проходит процедуру приемки. После завершения необходимых процедур дорога будет передана на баланс акимата Кызылкогинского района.

— Совместно с акиматом Кызылкогинского района рассматриваются дополнительные меры, направленные на максимальное снижение последствий песчаных заносов. В частности, рассматривается вопрос изменения отдельных элементов дорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить более свободное перемещение песчаных масс и не допустить их скопления на проезжей части, — сообщили в Атырауском областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В рамках проекта на дороге уложено два слоя асфальта общей высотой 15 сантиметров. Кроме того, на трассе оборудованы четыре скотопрохода и водопропускные трубы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане формируется единая цифровая экосистема дорожной отрасли E-Joldar. Она объединит данные из различных информационных систем и позволит связать сведения о конкретной дороге или ее участке — от строительства и ремонта до лабораторного контроля и придорожной инфраструктуры.