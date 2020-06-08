+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 21 °С
USD 399.67 EUR 452.95
RUB 5.82 CNY 56.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новую должность введут в стационарах Алматы из-за коронавируса

8 Июня 2020 16:05
Поделиться:
Новую должность введут в стационарах Алматы из-за коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во всех стационарах Алматы в связи с коронавирусом будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Камалжан Надыров отметил, что медорганизации работают согласно утвержденному алгоритму госпитализации в штатном режиме. Сейчас основные усилия управления общественной здоровья на обеспечение безопасности условиях труда медицинских работников и безопасности пребывания пациентов во время получения медпомощи. Медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, также ведется работа к осеннему периоду на случай возможной новой волны заболеваемости.

«Главой государства было дано поручение по усилению уровня защиты медработников. С учетом текущего положения дел для усиления инфекционного контроля внутри медицинских организаций в ближайшее время во всех стационарах города будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю. Это позволит поднять статус госпитальных эпидемиологов, привлечь квалифицированных специалистов и тем самым обеспечить надлежащий инфекционный контроль в стационарах. В организациях первичной медико-санитарной помощи инфекционисты также будут наделены особыми полномочиями для обеспечения безопасности», - сказал Камалжан Надыров.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив