Новую должность введут в стационарах Алматы из-за коронавируса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во всех стационарах Алматы в связи с коронавирусом будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ»
Камалжан Надыров отметил, что медорганизации работают согласно утвержденному алгоритму госпитализации в штатном режиме. Сейчас основные усилия управления общественной здоровья на обеспечение безопасности условиях труда медицинских работников и безопасности пребывания пациентов во время получения медпомощи. Медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, также ведется работа к осеннему периоду на случай возможной новой волны заболеваемости.
«Главой государства было дано поручение по усилению уровня защиты медработников. С учетом текущего положения дел для усиления инфекционного контроля внутри медицинских организаций в ближайшее время во всех стационарах города будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю. Это позволит поднять статус госпитальных эпидемиологов, привлечь квалифицированных специалистов и тем самым обеспечить надлежащий инфекционный контроль в стационарах. В организациях первичной медико-санитарной помощи инфекционисты также будут наделены особыми полномочиями для обеспечения безопасности», - сказал Камалжан Надыров.
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