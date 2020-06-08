Новую должность введут в стационарах Алматы из-за коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во всех стационарах Алматы в связи с коронавирусом будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Камалжан Надыров отметил, что медорганизации работают согласно утвержденному алгоритму госпитализации в штатном режиме. Сейчас основные усилия управления общественной здоровья на обеспечение безопасности условиях труда медицинских работников и безопасности пребывания пациентов во время получения медпомощи. Медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, также ведется работа к осеннему периоду на случай возможной новой волны заболеваемости.

«Главой государства было дано поручение по усилению уровня защиты медработников. С учетом текущего положения дел для усиления инфекционного контроля внутри медицинских организаций в ближайшее время во всех стационарах города будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю. Это позволит поднять статус госпитальных эпидемиологов, привлечь квалифицированных специалистов и тем самым обеспечить надлежащий инфекционный контроль в стационарах. В организациях первичной медико-санитарной помощи инфекционисты также будут наделены особыми полномочиями для обеспечения безопасности», - сказал Камалжан Надыров.