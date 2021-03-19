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Новую дату завершения строительства театра назвали в СКО

19 Марта 2021 18:54
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Новую дату завершения строительства театра назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 2018 года длится строительство казахского драматического театра. Сдать его должны были осенью 2019 года, работы не завершились по сей день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О том, что в городе появится современный театр на 500 мест, в котором будет не стыдно проводить мероприятия международного масштаба, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил весной 2018 года. На открытие приглашали даже Димаша Кудайбергена.

Однако открытия в запланированное время не случилось. Тогда стало известно, что столичный подрядчик не справляется с обязательствами. И в облакимате заявили о том, что будут искать нового.

В мае прошлого года во время рабочей поездки К.Аксакалова по городу представители управления культуры заявили, что строительство завершится до конца года. И снова открытие пришлось отложить.

На прошедшем в начале этой недели брифинге и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов сообщил, что окончание работ запланировано уже на конец этого года.

«Работы по облицовке фасада на 90% завершены. Учитывая эпидситуацию, работы затянулись, приостанавливались. Сейчас продолжаются. Отставание от графика есть. Генподрядчик понес административную ответственность за это. Завершение строительства планируется в конце года», - сказал Д. Абдриисов.

Новый казахский драмтеатр возводят в микрорайоне «Жас оркен». Под здание снесли 34 частных дома. В 2019 году на строительство выделили 1,4 млрд тенге, в 2020-м – 566,6 млн тенге, на 2021 год запланировали еще 500 млн тенге.


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#Северо-Казахстанская область   #Строительство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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