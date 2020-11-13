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Новую больницу построят в Акмолинской области

13 Ноября 2020 12:20
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Новую больницу построят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В областном центре будет построена современная многопрофильная больница на 630 мест. В рамках программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы для строительства больницы выделено 17 гектаров земли в микрорайоне «Сарыарка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

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Реализация проекта осуществляется через государственно-частное партнерство с последующим финансированием из республиканского бюджета.

Строительство будет проходить совместно с турецкой компанией «Ronesans Holding» и отечественной – «Astana Group». Аким области Ермек Маржикпаев встретился с инвесторами и подписал двусторонний меморандум. Он поблагодарил за инициативный проект руководство «Astana Group», подчеркнув, что он «архиважный для нашей области».

«Пандемия расставила приоритеты по-своему, охрана здоровья населения вышла на первое место. Мы приобретаем транспорт для здравоохранения, строим больницы, оснащаем их оборудованием по мере возможностей. Для нас важно сотрудничество с компанией такого высокого уровня, являющейся практически флагманом отечественного бизнеса», - сообщил Ермек Маржикпаев.

Этот проект будет способствовать повышению качества медицинской помощи для населения за счет обновления инфраструктуры и внедрения передовых технологий в области здравоохранения, развитию медицинского туризма, обеспечению всех современных мер безопасности и комфорта для медицинского персонала и пациентов.

Срок разработки проекта – июнь следующего года. Завершение строительства планируется к 2023 году.


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#Акмолинская область   #Строительство   #Здравоохранение   #Регионы  
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