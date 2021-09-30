Новую больницу открыли в Сайрамском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Карабулакском сельском округе Сайрамского района Туркестанской области открылся медико-оздоровительный центр «Аль Каусар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новый медицинский центр, построенный при поддержке индивидуального предпринимателя Шерзады Нишанова, рассчитан на 70 коек. Объем инвестиций составил 120 млн. тенге. Лечебное учреждение полностью обеспечены современным медицинским оборудованием, необходимым для физиотерапии, очищения кишечного тракта, лечения неврологических и сердечных заболеваний.

В открытии медико-оздоровительного центра «Аль Каусар» приняли участие аким области Умирзак Шукеев и заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область. В новом медико-оздоровительном центре, открывшемся в многонациональном Сайрамском районе, трудоустроено 35 человек.