Новую бесплатную инфосистему для фермеров разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о разработке новой информационной системе для фермеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства, Министерством сельского хозяйства разрабатывается «Единая государственная информационная система субсидирования АПК» (далее - ЕГИСС). Основным функционалом ЕГИСС будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в отличие от системы «Qoldau», новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных.

«Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционные риски при распределении и выдаче субсидий. При этом, благодаря интеграции ЕГИСС с государственными информационными системами отпадет необходимость истребования от услугополучателей (фермеров) дополнительных справок, которые они прикладывают в подтверждение целесообразности получения субсидий», - отметил Премьер.

«Таким образом, вышеуказанные меры существенно снизят социальное напряжение, поскольку фермеры уже не будут оплачивать ежегодную абонентскую плату и предоставлять дополнительные документы. В настоящее время в Акмолинской области проводится пилотный проект. В целом, данные вопросы находятся на постоянном контроле Правительства, по ним принимаются соответствующие меры», - заключил А. Смаилов.