Новую армейскую традицию «Сарбаз жолы» запустили в Семее

В Семее впервые провели мероприятие в рамках новой армейской традиции «Сарбаз жолы», запущенной Министерством обороны в рамках проекта «Адал азамат — Сарбаз — Отан қорғаушы». В торжественных проводах на воинскую службу приняли участие 60 призывников, передает Kazinform.

Призывникам пожелали успешной службы и доброго пути. В качестве памятного подарка им вручили книгу «Киелі Абай елі».

Фото: МО РК

Затем участники мероприятия посетили воинскую часть № 28738. Призывники, их родители и представители общественности познакомились с буднями военнослужащих, а также увидели образцы военной техники и вооружения.

Фото: МО РК

На встрече с участием акима области и руководства оборонного ведомства им рассказали о системе военно-патриотического воспитания, важности исполнения конституционного долга, мерах, принимаемых Министерством обороны по обеспечению безопасности воинской службы, и возможностях для граждан, прошедших армейскую службу.

Фото: МО РК

В ходе мероприятия состоялось чествование отличившихся военнослужащих. Аким области Берик Уали вручил солдатам, достойно исполняющим свой долг перед Родиной, и их родителям благодарственные письма. Кроме того, отличникам боевой подготовки, удостоившимся государственных грантов на обучение в вузе, были вручены соответствующие сертификаты.

Фото: МО РК

В Минобороны отметили, что новая армейская традиция «Сарбаз жолы» –охватывает все этапы становления защитника Отечества: от призывного пункта, проводов в армию, прохождения курса молодого бойца, принятия Военной присяги, освоения военно-учетной специальности и увольнения в запас. Инициатива, стартовавшая на земле Абая, призвана объединить армию, общество и семью вокруг единой ценности — воспитания честного, дисциплинированного гражданина, достойного защитника страны и патриота Родины.

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