Нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Обращении о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов прокомментировал проведение выборов по партийным спискам. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий. Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.