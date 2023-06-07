Новость о золотодобыче в Иртыше с применением цианида возмутила жителей Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пользователи мессенджеров в Абайской области получили видео, на котором якобы жители села в Бескарагайском районе возмущаются из-за предстоящих работ по добыче золота. Видео назвали фейковым, передает МИА «Казинформ».

«В село Долонь заехала бригада китайцев для добычи золота на реке Иртыш с использованием химикатов (цианид). На реке Иртыш нельзя будет купаться и, тем более, пить воду, даже животным. В селе Долонь об этом узнали только сегодня с прибытием китайцев. Жители деревни собрались у акимата, ждут районного акима для разъяснения. Нужна группа поддержки», - говорится в сопроводительном тексте к видео, ставшим за несколько часов вирусным.

Акимат Абайской области отреагировал, сообщив, что информация является недостоверной и что на самом деле в селе Долонь планируются не золотодобыча, а берегоукрепительные работы.

«В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что в село Долонь Бескарагайского района прибыли иностранные граждане, которые собираются добывать золотосодержащую руду со дна реки Иртыш. Рассылка не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам. И напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации», - прокомментировали ситуацию в акимате Абайской области.

В акимате Бескарагайского района сообщили, что в рамках противопаводковых мероприятий будет укрепляться берег реки Иртыш в районе села Долонь, особое внимание специалисты обещают уделить повороту русла, которое в период таяния снега и подъёма уровня воды в реке, представляет опасность.

«В феврале 2022 года акимат Бескарагайского района и компания ERTIS MINING заключила меморандум по берегоукрепительным работам. На место работ завезли детали многоковшового земснаряда, к сборке которого здесь приступили. Жителей села Долонь озадачила эта ситуация. Они подумали, что этим же снарядом иностранцы будут добывать золото. О добыче золота речи не идёт. По просьбе жителей сборку машин приостановили», - пояснил заместитель акима Бескарагайского района Алмас Тастанбеков.