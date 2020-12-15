Новоселье справили 120 семей в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в канун празднования Дня Независимости 120 семей отметили новоселье, получив ключи от жилья в новом коттеджном городке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В их числе - многодетные матери, малообеспеченные граждане, люди с особыми потребностями. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель главы региона Лаззат Турлашов.

«Акимат области держит на постоянном контроле вопросы, связанные с реализацией государственных жилищных программ. В областном центре активно возводятся дома в разных районах. Жилье предоставляется в первую очередь наиболее нуждающимся слоям населения. Эта работа не будет прекращена», - сказал он.

«Сегодня для всех нас - двойной праздник. Наконец после долго ожидания мы получили ключи от своего жилья. Огромное спасибо руководству страны и области за все, что делается сегодня в социальном плане. Радует, что наш город с каждым годом растет и становится краше. Поздравляю всех с нашим главным праздником - Днем Независимости», - поделилась с журналистами многодетная мать Жулдыз Есболова.

Отметим, что новый коттеджный городок представляет собой уникальный жилищный проект, реализуемый вот уже несколько лет в Талдыкоргане. В соответствии с планом застройки, в скором времени здесь появятся 620 таунхаусов общей площадью 56,6 тыс. кв. метров. Новое жилье в этом жилмассиве уже обрели 228 семей. До конца года будет сдано еще 253 двухэтажных дома общей площадью 24,8 тыс. кв. метров.