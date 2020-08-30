Новоселье отметили 117 семей в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Конституции РК в Западно-Казахстанской области был сдан еще один многоквартирный дом, построенный в рамках государственной программы «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новый 9-этажный 117-квартирный дом, построенный уральской строительной компанией ТОО «Болашак», заселились вкладчики Жилстройсбербанка и очередники разных категорий из социально-уязвимых слоев населения. Крупнопанельный дом расположен в поселке Зачаганске города Уральска. Ключи от новых квартир счастливым новоселам вручал аким области Гали Искалиев.

За последние три года в регионе по госпрограмме «Нұрлы жер» введены в эксплуатацию свыше 227 тысяч квадратных метров, построены 24 дома с общим количеством 3568 квартир. Среди счастливых новоселов значатся следующие категории очередников, нуждающихся в жилплощади: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды 1 и 2 группы, дети-сироты, госслужащие, военнообязанные и сотрудники спецгосорганов, работники бюджетных организаций. На сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят свыше 19 тысяч человек.

«Жилплощадью обеспечены и вкладчики Жилстройсбербанка, которые воспользовались государственной программой «7-20-25» и другими жилищными программами по льготным ставкам. Для улучшения жилищных условий строятся по госпрограмме новые дома не только в областном центре, но и в каждом районе. На бесплатной основе для этих целей выделяются земельные участки, к строительству привлекаются местные компании, создаются рабочие места, используются местные строительные материалы. Таким образом, государственная жилищная политика направлена на улучшение благосостояния казахстанцев», – отметил аким области.