21 Мая 2022 16:38

Новорожденный ребенок погиб при взрыве около роддома в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На момент взрыва в родильном доме находилось 189 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Туркестанской области.

«На момент взрыва в учреждении находилось 189 пациентов и 65 сотрудников. Погиб охранник Буркитбаев Ж. 1979 года рождения и новорожденный ребенок весом 790 грамм, 18 сутки жизни. Пострадали 8 человек, они госпитализированы в медучреждения города», - сообщили в управлении.

Позже стало известно, что умерший младенец был одним из тройняшек.

Ранее сообщалось, что сегодня около роддома в Шымкенте произошел взрыв. В результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки. По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление.

«При взрыве произошло частичное обрушение здания на площади 130 кв. м., повреждены балкон и окна квартиры расположенного пятиэтажного жилого дома и 7 легковых автомобилей. В ликвидации ЧС задействовано 37 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.