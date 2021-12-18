Новорожденные в День Независимости получили подарки в Алматы и Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане более двух тысяч детей, родившихся в День Независимости, получили памятные baby-боксы в честь 30-летия Независимости РК. Сегодня подарки были вручены их мамам в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В подарочные коробки «Сүйінші» помимо набора первой необходимости для младенцев положили поздравительную открытку от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, памятную монету, выпущенную в честь 30-летия Независимости и свидетельство о рождении ребенка.

«Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!» – написано в поздравлении от Президента.

Заявления на свидетельство о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, были приняты сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее переданы в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

«Как вы знаете, после рождения ребенка, им приходит СМС с предложением оформить первый документ ребенка проактивно. Также заявление можно подать через портал или в ЦОНе. Наши сотрудники посещали родильные дома и брали заявление у рожениц напрямую. В праздничные дни по городу Алматы появились 215 детей. Наши сотрудники заявления пересылали в РАГС для срочного изготовления. Все праздничные дни все сотрудники ЦОНа, Казпочты работали над подготовкой боксов, чтобы доставить подарки и поздравление от Президента», - рассказал директор филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы Ермек Бекжунисов.

Все baby-боксы отправлены роженицам через Казпочту. В свою очередь, они выразили благодарность организаторам.

«Мы радовались появлению на свет нашего малыша, а тут еще нам вручили подарочные коробки «Сүйінші». К тому же наш малыш родился в праздничный день... Радости моей нет предела: сам Президент отправляет поздравительное письмо! Надеюсь, что мой ребенок вырастет одним из счастливых детей Республики Казахстан! Спасибо всем вам за внимание. Пусть в нашей стране будут счастливы и мамы, и дети!» - сказала жительница Алматы Гульфия Ескельдинова.

Подарочные наборы получили также и жительницы Алматинской области.

«16 декабря, в праздничный день, у меня родился сын. Очень счастлива. Ему дали имя Саян. Он наш третий ребенок. Сегодня нам привезли подарок с поздравлением Президента. Очень приятно и неожиданно. В коробке есть все необходимое для мамы и ребенка. Спасибо организаторам. Всех поздравляю с праздником, желаю народу нашей страны счастья, процветания, удачи, здоровья. Всего вам хорошего!» - сказала Динара.