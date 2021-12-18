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Новорожденные получат подарки от Главы государства в честь 30-летия Независимости РК

18 Декабря 2021 14:41
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Новорожденные получат подарки от Главы государства в честь 30-летия Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новорожденным, появишимся на свет 16-18 декабря текущего года, вручат подарки в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», новорожденным, появившимся на свет в эти дни, будет доставлен специальный подарочный набор с поздравительным письмом от имени Главы государства. Акция проводится в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и поддержки материнства и детства.

«Сегодня мы получим подарочные наборы и начнем раздачу. Подарки будут также переданы родителям более 300 детей, родившихся в эти дни в городе Нур-Султане», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» сотрудник филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Нур-Султану Бахтияр Алиакпаров.

В подарочный набор «Сүйінші» входят памятная монета «Тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл», свидетельство о рождении, брошюры с информацией для молодых родителей, различные принадлежности и средства гигиены для новорожденного.


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#Президент Казахстана   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Серик Сабеков

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