Новорожденному с коронавирусом провели операцию на сердце в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Новорожденный ребенок, которому исполнилось 11 дней, был доставлен в Туркестанскую областную детскую больницу в критическом состоянии из Сайрамского района. У ребенка, которого забрали врачи скорой помощи, зафиксировали повышенную температуру и одышку. Пациента сразу госпитализировали в реанимационное отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
По результатам диагностических исследований у малыша выявили признаки врожденного порока сердца. По словам врачей, жизнь ребенка оказалась под угрозой из-за сужения сосудов сердца. Кроме того, у новорожденного были диагностированы пневмония и коронавирусная инфекция.
Команда квалифицированных врачей во главе с кардиохирургом областной детской больницы Алматом Байсаловым приняла очень важное решение и решила немедленно провести операцию. Двухчасовая операция прошла успешно. Ребенок выжил. Сразу после операции кровоток в нижних конечностях и кровяное давление нормализовались.
Отметим, во избежание распространения коронавирусной инфекции врачи провели операцию не в специальном операционном зале, а в палате реанимационного отделения.
В настоящее время ребенок продолжает получать интенсивную терапию, за ним закреплены врач и медицинская сестра.
В свою очередь родители благодарят кардиохирургов Алмата Байсалова и Алмаза Аширова, анестезиолога Акжола Абдраимова, реаниматологов Габитжана Исмаилова и Ерлана Рахимова, которые спасли жизнь их ребенка.
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