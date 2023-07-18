Новорожденного весом 850 граммов выходили врачи Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Врачи перинатального отделения Алматинской многопрофильной клинической больницы выходили новорожденного весом 850 граммов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае этого года в родильное отделение АМКБ поступила молодая женщина на 27 неделе беременности, у нее отошли воды и начались преждевременные схватки. Она родила малыша весом 850 граммов. Поскольку ребенок родился с экстремально низкой массой тела, у него было тяжелое состояние», - рассказывает заведующая отделением Салтанат Альмухамбетова.

По ее словам, в первые несколько дней малыш был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, было проведено соответствующее лечение, оказана качественная высокотехнологичная медицинская помощь.

«Благодаря квалифицированным специалистам и опытным врачам отделения реанимации новорождённых за два месяца вес малыша достиг 1600 граммов. На данный момент ребенок и мама благополучно переведены в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу», - поделилась она.

В свою очередь, мама малыша выразила огромную благодарность врачам родильного отделения областной больницы за спасенную жизнь ребенка.

В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что в Алматинской многопрофильной клинической больнице с прошлого года родилось 1313 детей, 236 из них считаются недоношенными.