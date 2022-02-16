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Новорожденного с пороком сердца спасли врачи в Алматы

16 Февраля 2022 16:38
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Новорожденного с пороком сердца спасли врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы провели срочную операцию новорожденному с пороком сердца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В центр перинатологии и детской кардиохирургии Алматы из Жамбылкой области поступил малыш на 15 дне жизни с тяжелым диагнозом: критический врожденный порок сердца. Транспозиция магистральных сосудов, дефект межпредсердной перегородки. Открытый артериальный проток. Трикуспидальная и Митральная недостаточность первой степени.

Также у малыша имелись и сопутствующие заболевания: перинатальное поражение центральной нервной системы гипоксически-ишемического гинеза, неонотальная желтуха.

Заведующий отделением детской кардиохирургии Геннадий Нигай отметил, что ситуация была критическая, требовалась срочная операция, так как от данного заболевания высок риск летального исхода.

«Малышу, врачом кардиохирурургом Кайратом Куатбековым была проведена радикальная коррекция внутреннего порока сердца, с помощью которой был полностью устранен порок, проведено артериальное переключение (процедура Жатене), двойное лигирование и пересечение открытого артериального протока, а также ушили открытое овальное отверстие. Операция прошла успешно, длилась около двух часов», - сказал он.

Он добавил, что такие операции детям проводятся в рамках Обязательного социального медицинского страхования совершенно бесплатно. За детей до 18 лет взносы за ОСМС платит государство.

«На сегодняшний день ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке», - отметил оперирующий кардиохирург Кайрат Куатбеков.

По словам врача в дальнейшем такие прооперированные дети ведут обычный образ жизни под наблюдением кардиолога.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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