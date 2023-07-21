Новорожденного ребенка с двухсторонней пневмонией спасли врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городском роддоме №4 Алматы на свет появился малыш с признаками острого кислородного голодания - асфиксии. Для восстановления дыхания ребенка неонатологи оперативно провели реанимационные действия, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, дыхание при рождении полностью восстановить не удалось, этому мешала инфекция легких - двухсторонняя врожденная пневмония у новорожденного ребенка.

Как выяснилось, внутриутробное кислородное голодание развилось на фоне инфекции, которую мама передала младенцу в период беременности. Учитывая отсутствие адекватного самостоятельного дыхания с рождения, ребенок находился на искусственной вентиляции легких в условиях палаты интенсивной терапии.

Врачи отмечают, что малыш родился с хорошими показателями: весом 3 кг 332 грамма и ростом 53 см.

«У мамы во время беременности были проблемы со здоровьем в виде повышенного артериального давления и маловодия. Течение инфекции было тяжелым, сопряжено с нарушением свертываемости крови, повышением температуры тела и нарушением работы кишечника. Для восстановления свертываемости проводилось переливание жидкой части крови, самостоятельное питание младенца было невозможно, питательные вещества вводились внутривенно для поддержания жизнедеятельности. Ребенок длительное время находился в медикаментозном сне не мог дышать самостоятельно, дыхание восстанавливалось постепенно, при снятии воспалительных процессов в легких и кишечнике», - уточнила заведующая детским отделением родильного дома №4 Ольга Кудрявцева.

Врожденная двухсторонняя пневмония может быть вызвана бактериями, вирусами или грибком. Она может произойти, когда инфекция передается от матери к ребенку через плаценту или во время родов. Некоторые факторы, которые могут увеличить риск развития врожденной двухсторонней пневмонии, включают недостаток кислорода при родах, недоношенность и наличие других медицинских проблем у матери.

«В данном случае у мамы малыша отмечалось маловодье, которое может увеличить риск развития врожденной двухсторонней пневмонии. Преждевременный околоплодный разрыв пузыря, проблемы с плацентой или недостаток жидкости в организме матери может привести к недостатку кислорода и питательных веществ, которые необходимы для здорового развития легких и других органов у плода. В результате этого ребенок может быть подвержен инфекциям, включая врожденную двухстороннюю пневмонию. Поэтому важно следить за здоровьем беременной женщины и проводить регулярные обследования, чтобы выявить любые проблемы во время беременности», - отмечает акушер-гинеколог родильного отделения городского роддома №4 Индира Кемалова.

Врачи подчеркивают, что в подобных случаях лечение может занимать больше времени, чем ожидалось.

«Состояние ребенка оценивалось, как критическое. Маме малыша оказывалась психологическая поддержка. В ситуациях с тяжелыми детьми нам очень важно иметь доверие родителей, это во многом определяет успех лечения. В данном случае убеждение мамы в правильных действиях врачей и надежда на выздоровление помогала бороться с инфекцией», - резюмировала заместитель директора роддома №4 Екатерина Самарцева.