Новорождённого ребёнка пыталась продать родная мать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейскими пресечен факт продажи новорожденного ребенка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Продавцом месячного мальчика выступила его родная мать – 23-х летняя гр.С., жительница Ауэзовского района Алматы.

«Прежде чем провести спецоперацию по задержанию горе-матери нами был проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий. Преступные намерения женщины, пожелавшей избавиться от своего родного дитя, подтвердились. Информацию о продаже сына она распространила среди своих знакомых. Покупатель нашелся сразу же. Накануне около одиннадцати часов ночи гр.С. была задержана на территории Медеуского района города при получении от потенциального покупателя денежных средств в размере 400 тысяч тенге», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Малыша полицейские временно определили в дом малюток, его мать привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст.135 ч.1 УК РК.

«Установлено, что у гр.С. уже есть 7-летний ребенок, второго родила вне брака и решила поживиться на его продаже посторонним людям. Женщина уже дала признательные показания. Оплата за новорожденное дитя изъята следователями в процессуальном порядке и приобщена к материалам уголовного дела», - резюмировал подполковник Мендебаев.