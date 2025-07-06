Новорожденным в честь праздника подарили домбры в Павлодаре

Представительницы Совета матерей сегодня утро свое начали в павлодарском областном перинатальном центре. Пришли сюда с подарками в виде новенькой домбры, чтобы подарить каждому новорожденному младенцу.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Одним из первых стал сын павлодарки Дариги Каиргельдиновой. Для нее это уже вторые роды. Признается, что на праздники в семье у них всегда звучат звуки домбры.



— У нас у мужа племянник играет на домбре. Он правнук Машхур Жусупа Копеева и очень хорошо играет. Думаю, сын мой будет похож на своего старшего брата. Большое спасибо Совету матерей, желаю им процветания. Побольше им внуков, правнуков и праправнуков, — сказала павлодарка Дарига Каиргельдинова.

По информации медиков, к 10 утра в перинатальном центре появилось на свет уже пятеро малышей, три мальчика и две девочки. В среднем за сутки в Павлодаре принимают до 18 родов. Члены Совета матерей пообещали каждому малышу, который сегодня родится, подарить по домбре, а через год провести им обряд тұсаукесер.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Ранее сообщалось, какие памятники домбре есть в городах Казахстана.