Новорожденная тройня умерла в больнице Алматинской области

В городе Каскелен женщина родила тройню на 25-й неделе беременности. Несмотря на усилия врачей, новорожденные с экстремально низкой массой тела скончались, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ГКП на ПХВ «Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница» сообщили, что женщина проживает в селе Узынагаш Жамбылского района, где состояла на учете по беременности. В течение беременности она неоднократно проходила сохраняющую терапию по месту жительства.

По информации медучреждения, 18 июля около 03:00 пациентка была доставлена бригадой скорой помощи с жалобами на отхождение околоплодных вод, которое продолжалось около двух часов, а также с регулярной родовой деятельностью.

— Учитывая тройню, регулярную родовую деятельность и отхождение околоплодных вод, перевод пациентки в другую клинику был невозможен. Такая клиническая ситуация сопряжена с высокими рисками как для матери, так и для детей, включая стремительные роды, отслойку плаценты, выпадение петель пуповины и развитие инфекции. Роды тройней на сроке 25 недель являются критическим состоянием и требуют незамедлительной госпитализации. В связи с чем беременная и была госпитализирована, — пояснили в больнице.

Около 07:00 женщина родила троих детей с экстремально низкой массой тела. В больнице отметили, что масса тела новорожденных не превышала 500 граммов. При таком сроке беременности жизненно важные органы, прежде всего, легкие и центральная нервная система еще не сформированы в полной мере, что значительно снижает шансы на выживание.

В настоящее время в медицинском учреждении проводится внутренний аудит качества оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилась материнская и младенческая смертность.