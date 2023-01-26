Новоизбранные депутаты Сената принесли присягу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новоизбранные депутаты Сената Парламента РК принесли присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость, строго подчинятся Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата», - прозвучало из их уст на заседании Сената.
Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выборов депутатов Сената, прошедших 14 января.
«Установлено, что выборы состоялись во всех 17 областях РК, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Ценитризбиркома.
Спикер озвучил результаты на основании протоколов избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.
Так, более 50% голосов набрали, а, следовательно, можно считать их избранными, следующие кандидатуры:
- по Абайской области - Кайрат Тастекеев,
- по Акмолинской области - Талгат Жунусов,
- по Актюбинской области - Амангельды Нугманов,
- по Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев,
- по Атырауской области - Алибек Наутиев,
- по Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов,
- по Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов,
- по Жамбылской области - Сакен Арубаев,
- по Жетысуской области - Амангельды Толамисов,
- по Карагандинской области - Серик Утешев,
- по Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов,
- по Кызылординской области - Руслан Рустемов,
- по Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров,
- по Павлодарской области - Ернур Айткенов,
- по Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова,
- по Туркестанской области - Мурат Кадырбек,
- по Улытауской области - Советбек Медебаев,
- от города Астаны - Бибигуль Жексенбай,
- от города Алматы - Жанна Асанова,
- от города Шымкента - Нурлан Бекназаров.
Кроме того Президент РК подписал Указ о назначении депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Ассамблеи народа Казахстана.
В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» Глава государства постановил:
назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:
Больгерта Евгения Андреевича;
Кузиева Закиржана Пирмухамедовича;
Ниязову Нурию Исмагиловну;
Сатвалдиева Алишера Гапиржановича;
Шиповских Геннадия Геннадиевича.
Также Указом Президента Республики Казахстан назначены депутаты Сената Парламента РК
«В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:
Асанова Жакипа Кажмановича;
Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
Жусипа Нурторе Байтелесовича;
Калтаеву Ляззат Молдабековну;
Шакирова Аскара Оразалиевича.