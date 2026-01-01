Новогодний салют в Астане собрал тысячи зрителей

Фейерверк прошел на двух берегах Астаны — на территориях, прилегающих к Ботаническому саду и мосту «Атырау».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Несмотря на дождь со снегом и ветер, желающих посмотреть салют было много.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В целях обеспечения безопасности жителей и гостей столицы во время проведения салюта был введен запрет на выход на лед в районе моста «Атырау».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Кроме того, с 31 декабря по 1 января во всех шести районах Астаны прошли новогодние праздничные концерты.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В 21:00 на площади у монумента «Қазақ елі», на территории EXPO, а также на городской площади состоялись новогодние концертные программы с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В мероприятиях приняли участие отечественные звезды эстрады — Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майгазиев, Казыбек Курайыш, Серик Ибрагимов, Жубаныш Жексенулы, Акбота Керимбекова, группы «Меломен», «Бәйтерек» и другие артисты.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Впервые новогоднее поздравление Президента прозвучало в эфире радиостанции Jibek Joly.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Таким образом, казахстанцы, встречавшие Новый год в пути, смогли услышать поздравление Главы государства на частоте 101.4 FM.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Полный текст поздравления Президента Казахстана с Новым годом читайте здесь.