Новогодний салют в Астане собрал тысячи зрителей
В ночь с 31 декабря на 1 января в столице за счет средств спонсоров был организован праздничный новогодний салют, передает корреспондент агентства Kazinform.
Фейерверк прошел на двух берегах Астаны — на территориях, прилегающих к Ботаническому саду и мосту «Атырау».
Несмотря на дождь со снегом и ветер, желающих посмотреть салют было много.
В целях обеспечения безопасности жителей и гостей столицы во время проведения салюта был введен запрет на выход на лед в районе моста «Атырау».
Кроме того, с 31 декабря по 1 января во всех шести районах Астаны прошли новогодние праздничные концерты.
В 21:00 на площади у монумента «Қазақ елі», на территории EXPO, а также на городской площади состоялись новогодние концертные программы с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.
В мероприятиях приняли участие отечественные звезды эстрады — Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майгазиев, Казыбек Курайыш, Серик Ибрагимов, Жубаныш Жексенулы, Акбота Керимбекова, группы «Меломен», «Бәйтерек» и другие артисты.
Впервые новогоднее поздравление Президента прозвучало в эфире радиостанции Jibek Joly.
Таким образом, казахстанцы, встречавшие Новый год в пути, смогли услышать поздравление Главы государства на частоте 101.4 FM.
Полный текст поздравления Президента Казахстана с Новым годом читайте здесь.