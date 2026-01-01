РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:52, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Новогодний салют в Астане собрал тысячи зрителей

    В ночь с 31 декабря на 1 января в столице за счет средств спонсоров был организован праздничный новогодний салют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Фейерверк прошел на двух берегах Астаны — на территориях, прилегающих к Ботаническому саду и мосту «Атырау».

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Несмотря на дождь со снегом и ветер, желающих посмотреть салют было много.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В целях обеспечения безопасности жителей и гостей столицы во время проведения салюта был введен запрет на выход на лед в районе моста «Атырау».

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Кроме того, с 31 декабря по 1 января во всех шести районах Астаны прошли новогодние праздничные концерты.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В 21:00 на площади у монумента «Қазақ елі», на территории EXPO, а также на городской площади состоялись новогодние концертные программы с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В мероприятиях приняли участие отечественные звезды эстрады — Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майгазиев, Казыбек Курайыш, Серик Ибрагимов, Жубаныш Жексенулы, Акбота Керимбекова, группы «Меломен», «Бәйтерек» и другие артисты.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Впервые новогоднее поздравление Президента прозвучало в эфире радиостанции Jibek Joly.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Таким образом, казахстанцы, встречавшие Новый год в пути, смогли услышать поздравление Главы государства на частоте 101.4 FM.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Полный текст поздравления Президента Казахстана с Новым годом читайте здесь.

    Теги:
    Салюты Праздник Астана Новый год
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
