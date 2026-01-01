РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:15, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новогодний праздник подарили казахстанцы пациентам детского онкоцентра в Таджикистане

    В преддверии Нового года маленькие пациенты отделения гематологии Национального медицинского центра «Шифобахш» получили подарки от неравнодушных казахстанцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Новогодний праздник подарили казахстанцы пациентам детского онкоцентра в Таджикистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    Новый год — это пора чудес, время, чтобы совершать простые, но важные поступки и доказать, что мечты сбываются. В преддверии праздника наши соотечественники, работающие в Таджикистане, постарались подарить детям частичку новогодней сказки. На собранные средства был сделан ремонт в нескольких палатах, приобретены бытовая техника, функциональные кровати для интенсивной терапии, новогодние подарки.

    Новогодний праздник подарили казахстанцы пациентам детского онкоцентра в Таджикистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    — В эти дни особенно уместно выразить признание тем, кто находится рядом с детьми, поддерживает их и ежедневно выполняет свою тяжелую работу. На востоке говорят «путь становиться легче, когда человек не один», и мы постарались сделать так, чтобы у вас стало уютнее, комфортнее. Надеемся, что это начинание благодаря общим усилиям поможет  маленьким деткам быстрее выздороветь, у них появятся силы и, самое главное, вера в будущее. Вы не одни, у вас есть рядом люди и страны, которые готовы вам помочь. Мы братские страны, и в последующем мы будем еще с вами встречаться. Если хоть одна улыбка появилась на лицах детей —  значит все сделано не зря, — сказала одна из организаторов акции Айгуль.

    Новогодний праздник подарили казахстанцы пациентам детского онкоцентра в Таджикистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    Ведущий гематолог, кандидат медицинских наук Фаришта Мухаммаднабиева отметила, что как бы хорошо ни финансировалась больница, бытовые проблемы были, есть и будут. И помощь в их решении неоценима.

    Новогодний праздник подарили казахстанцы пациентам детского онкоцентра в Таджикистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    — Спасибо огромное за поддержку, за Ваш вклад. Доброе слово, поддержка и вера в чудо — то, чего особенно не хватает маленьким больным, лишенным привычных для здоровых ребят мероприятий и праздничных эмоций. Надеемся на дальнейшее сотрудничество не только на уровне посольства, но и в плане обмена медицинским опытом с нашими казахстанскими коллегами, — сказала врач.

    Замечательным дополнением к этой акции стало вручение сладких подарков маленьким пациентам. Каждый ребенок имеет свои заветные желания. И волонтеры попытались их исполнить, чтобы сделать жизнь в палате чуть-чуть ярче.

    Теги:
    Праздник Таджикистан Новый год
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
