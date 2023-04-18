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Нового «Золотого человека» обнаружили в могильнике Бозай в Абайской области

Автор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2023, 21:10
Нового «Золотого человека» обнаружили в могильнике Бозай в Абайской области Фото: abai_oblysynyn_akimdigi

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Исследование курганов малоизученного Аягозского района Абайcкой области привело к ошеломляющим результатам. На глубине трёх метров в ранее разграбленном кургане были обнаружены золотые украшения и кости хищной птицы, которые относятся к 9-8 векам до нашей эры. Почти 3 тысячи найденных экспонатов торжественно передали в областной историко-краеведческий музей в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня известно по меньшей мере пяти воинах в одеянии из благородного металла, найденных в разных частях нашей страны. В конце прошлого года очередной исторический трофей был обнаружен в урочище Бозай Аягозского района Абайской области.

С 2021 года группа археологов проводила здесь работы по линии гранта Министерства культуры - «Археологические памятники Аягозского района: междисциплинарное исследование». За два года изучены памятники эпохи бронзы и раннего железного века. Были обнаружены около 100 археологических памятников, среди которых курганы, поселения и наскальные изображения. Одним из ведущих ученых, который проводил исследование, стал известный археолог, кандидат исторических наук КазНУ им. аль-Фараби Гани Омаров. Он приехал в Семей, чтобы обнародовать открытие и передать находки в областной историко-краеведческий музей.

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«В 2022 году мы проводили раскопки на трёх курганах, один из которых относится к элитарному, его высота около трёх метров. В этом ранее разграбленном кургане мы обнаружили золотые предметы, среди них около трёх тысяч предметов пяти видов, в том числе золотой бисер, пластины в зверином стиле с изображением оленя. Анализ, который делали за границей, дал нам полную картину - золотые предметы относятся к 8-9 векам до нашей эры, то есть исследовали самые ранние сакские курганы», - пояснил Гани Омаров.

Аналоги таких звериных брошей прошлого были обнаружены в Восточном и Центральном Казахстане. То, что их удалось найти - большая удача. Ведь мародёры, разграбившие курган, подняли крупные находки. Но глубже, в почве, были найдены 2950 единиц бисера трёх видов. Эдакий золотой песок археологи засыпали в мешки, а их набралось целых 9, и отправили на исследование в Алматы.

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Фото автора

«Эти находки имеют большое значение для вашего региона и в целом для Казахстана. Так мы можем узнать о миграции населения, установить связь между Жетысу, Восточным и Центральным Казахстаном. Увидеть, как происходило переселение в Центральный Казахстан через Бозай, Тарбагатай и Шынгыстау», - сказал ученый.

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Гани Калиханович передал находки руководителю музея в торжественной обстановке. В благодарность сотрудники подарили дорогому гостю национальный шапан.

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Фото автора

Возможно, в скором времени эта коллекция пополнится, поскольку изучение местности Бозай продолжится и в этом году. На это раз археологи займутся объектами тюркской эпохи.

«Аягозский район - это непочатый край для исследования. Впервые с научной миссией в 1862 году здесь побывал Василий Васильевич Радлов. Во время нашей разведки здесь обнаружены несколько курганов с усами, которые относятся к тасмолинской культуре, несколько поселений раннего железного века», - заключил известный учёный.

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Фото автора
Напомним, первый «Золотой человек» (Алтын Адам) был обнаружен в результате раскопок кургана Иссык на берегу реки Иссык в 1969—1970 годах, в 53,5 километрах от Алматы. С тех пор археологами обнаружено несколько захоронений сакских вождей и жрецов, по красоте и богатству не уступающих иссыкской находке - это золотой человек из кургана Жети-тобе в Жамбылской области, золотой человек из могильника Таскопа в Актюбинской области, золотой человек из кургана Аралтобе в Атырауской области, золотой человек из Шиликтинского кургана Байгетобе (Зайсанский район ВКО), золотой человек из могильника Талды в Карагандинской области и др.
История Казахстана   Акимат   Археология   Абайская область   Семей  
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