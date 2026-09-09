Нового заместителя акима назначили в Восточно-Казахстанской области

Айдар Садырбаев назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области. В новой должности он будет курировать социальный блок, внутреннюю и информационную политику региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Назначение произведено по согласованию с Администрацией Президента РК и распоряжением акима области Нурымбета Сактаганова. Сегодня глава региона представил нового заместителя активу области и пожелал ему успехов в работе.

Айдар Садырбаев родился 25 сентября 1986 года в селе Новопокровка Жанасемейского района бывшей Семипалатинской области.

В 2009 году он окончил Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет по специальности «История» и начал трудовую деятельность учителем средней школы в селе Переменовка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.

В разные годы Садырбаев работал в органах внутренней политики Бородулихинского района и Семея, занимал должность заместителя акима Семея, возглавлял областной филиал партии «AMANAT», а также управления внутренней политики области Абай и Восточно-Казахстанской области.

В октябре 2025 года Айдар Садырбаев был назначен руководителем управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области. До этого он возглавлял управление общественного развития области Абай.