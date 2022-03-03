+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нового президента избрали в Армении

3 Марта 2022 15:26
Поделиться:
Нового президента избрали в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Парламент Армении во втором туре путем тайного голосования избрал президентом экс-министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Посол Казахстана встретился с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян
Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении Вопрос о признании независимости ДНР И ЛНР не стоит - МИД Армении

Национальное собрание Армении 3 марта во втором туре президентских выборов избрало нового Президента Армении. Им стал экс-министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатурян. Кандидатура В.Хачатуряна была выдвинута правящей фракцией «Гражданский договор». Оппозиционные парламентские фракции «Армения» и «Честь имею» в голосовании не участвовали.

Ваагн Хачатурян,1959г.р., кандидат экономических наук, беспартийный.

В 1980 г. окончил Ереванский институт народного хозяйства, по специальности экономист.

1990-1996 гг. - депутат Ереванского городского совета.
1992—1996 гг. — мэр Еревана.
1995—1999 гг.— депутат Национального Собрания Республики Армения.
1996-1998 гг. - советник президента Республики Армения.
2000 г.- член-основатель Центра развития демократии и гражданского общества «Армат».
2006 г. - член-основатель общественно-политической инициативы «Альтернатива».
2019 - 04.08․2021 г․- член правления ОАО «Армэкономбанк».
2002 г․ - вице-президент Центра политологии, права и экономических исследований.
4 августа 2021 года назначен министром высокотехнологической промышленности Республики Армения.

Напомним, 23 января с.г. президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Согласно конституционным изменениям 2015г. Армения перешла в парламентской форме правления. Первым должностным лицом в Армении стал премьер-министр, полномочия президента при этом были существенно сокращены. По действующей Конституции президент Армении избирается депутатами Национального собрания (Парламента), а не всенародным голосованием. Срок полномочий президента Армении – 7 лет.

Подписывайтесь на наш канал:

#Армения   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Азамат Альмаганбетов

Новости по теме
Посол Казахстана встретился с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян
Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении
Вопрос о признании независимости ДНР И ЛНР не стоит - МИД Армении
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
5 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Сбербанк уходит с европейского рынка
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив