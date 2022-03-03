Нового президента избрали в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Парламент Армении во втором туре путем тайного голосования избрал президентом экс-министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Национальное собрание Армении 3 марта во втором туре президентских выборов избрало нового Президента Армении. Им стал экс-министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатурян. Кандидатура В.Хачатуряна была выдвинута правящей фракцией «Гражданский договор». Оппозиционные парламентские фракции «Армения» и «Честь имею» в голосовании не участвовали.

Ваагн Хачатурян,1959г.р., кандидат экономических наук, беспартийный.

В 1980 г. окончил Ереванский институт народного хозяйства, по специальности экономист.

1990-1996 гг. - депутат Ереванского городского совета.

1992—1996 гг. — мэр Еревана.

1995—1999 гг.— депутат Национального Собрания Республики Армения.

1996-1998 гг. - советник президента Республики Армения.

2000 г.- член-основатель Центра развития демократии и гражданского общества «Армат».

2006 г. - член-основатель общественно-политической инициативы «Альтернатива».

2019 - 04.08․2021 г․- член правления ОАО «Армэкономбанк».

2002 г․ - вице-президент Центра политологии, права и экономических исследований.

4 августа 2021 года назначен министром высокотехнологической промышленности Республики Армения.

Напомним, 23 января с.г. президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Согласно конституционным изменениям 2015г. Армения перешла в парламентской форме правления. Первым должностным лицом в Армении стал премьер-министр, полномочия президента при этом были существенно сокращены. По действующей Конституции президент Армении избирается депутатами Национального собрания (Парламента), а не всенародным голосованием. Срок полномочий президента Армении – 7 лет.