25 Июля 2022 17:53

Нового премьер-министра назначили в Кувейте

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. КАЗИНФОРМ – Шейх Ахмад ан-Наваф аль-Ахмада ас-Сабах назначен новым премьер-министром Кувейта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kuwait Times.

В воскресенье Ахмад ан-Наваф, сын эмира Кувейта, указом канцелярии эмира страны, назначен на должность главы кувейтского правительства, тем самым сместив временно исполняющего обязанности премьер-министра шейха Сабаха аль-Халида.

«Диуан (канцелярия - прим.) Его Высочества эмира шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха заявил, что в воскресенье был издан приказ эмира о назначении отставного генерала шейха Ахмада ан-Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха новым премьер-министром Кувейта», — сообщается в распространенном заявлении канцелярии эмира Кувейта.

До назначения Ахмад ан-Наваф занимал должность первого заместителя премьер-министра и министра внутренних дел. Вновь назначенному премьеру поручено сформировать новый кабинет министров.

Спикер Национальной ассамблеи Кувейта Марзук аль-Ганем поздравил назначенного премьер-министра с тем, что он «заслужил доверие Его Высочества эмира».

Прежний кувейтский премьер - Сабах аль-Халид ранее столкнулся с противоречиями со стороны местного парламента - Национального собрания Кувейта. На фоне противостояния между правительством и парламентом он четыре раза уходил в отставку с момента формирования своего первого правительства в ноябре 2019 года, передает Asharq Al-Awsat.

Приказ о назначении был издан наследным принцем Кувейта шейхом Мишалем аль-Ахмадом ас-Сабахом, который взял на себя большую часть обязанностей правящего эмира в конце прошлого года.

Месяцем ранее наследный принц заявил, что распускает парламент и издает указ о досрочных выборах. Этот шаг приветствовали депутаты от оппозиции, устроившие сидячую забастовку, чтобы заставить принца назначить нового премьер-министра, сообщает Reuters.

Ахмад ан-Наваф начал свою карьеру в полиции, а затем поступил в министерство внутренних дел. После прихода к власти в 2020 году его отца эмира шейха Навафа аль-Ахмада он стал заместителем главы Национальной гвардии.

В марте этого года он был назначен министром внутренних дел и заместителем премьер-министра после того, как его предшественник ушел в отставку вместе с тогдашним министром обороны в знак протеста против «произвольных» допросов министров избранным парламентом.

Законодательный орган Кувейта наделен большими полномочиями, включая право принимать и блокировать законы, задавать вопросы министрам и вносить вотумы недоверия высокопоставленным правительственным чиновникам.

Фото: kuwaittimes.com







