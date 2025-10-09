РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:59, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нового главу правительства Франции могут объявить в течение 48 часов — уходящий премьер

    Большинство депутатов против роспуска парламента Франции и готовы к компромиссам. Об этом заявил в интервью телеканалу France 2 уходящий премьер-министр Себастьен Лекорню, передает Kazinform со ссылкой на BBC. 

    Нового главу правительства Франции могут объявить в течение 48 часов — уходящий премьер
    Фото: defense.gouv.fr

    В интервью французскому телевидению Лекорню, внезапно ушедший в отставку в понедельник, пробыв на посту меньше месяца, сказал, что не намерен оставаться премьером, но считает, что его усилия увенчались успехом.

    По итогам прошлогодних выборов ни одна из партий в Национальном собрании не получила абсолютного большинства. Вместе с тем, в парламенте есть «абсолютное большинство, и это большинство тех, кто отказывается от досрочных выборов», сказал Лекорню.

    Как показывают опросы, в случае досрочных парламентских выборов в новом парламенте усилят свое присутствие ультралевые и ультраправые силы, такие как «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, а мейнстримные политические партии проиграют.

    Напомним, после ухода премьер-министра отставку Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник дал Себастьену Лекорню два дня на спасение своей администрации. 

    Почему Франция находится в политическом кризисе — читайте в материале международного обозревателя агентства Kazinform.  

    Теги:
    Франция Политика Мировые новости
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают