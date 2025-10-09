Нового главу правительства Франции могут объявить в течение 48 часов — уходящий премьер

В интервью французскому телевидению Лекорню, внезапно ушедший в отставку в понедельник, пробыв на посту меньше месяца, сказал, что не намерен оставаться премьером, но считает, что его усилия увенчались успехом.

По итогам прошлогодних выборов ни одна из партий в Национальном собрании не получила абсолютного большинства. Вместе с тем, в парламенте есть «абсолютное большинство, и это большинство тех, кто отказывается от досрочных выборов», сказал Лекорню.

Как показывают опросы, в случае досрочных парламентских выборов в новом парламенте усилят свое присутствие ультралевые и ультраправые силы, такие как «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, а мейнстримные политические партии проиграют.

Напомним, после ухода премьер-министра отставку Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник дал Себастьену Лекорню два дня на спасение своей администрации.

Почему Франция находится в политическом кризисе — читайте в материале международного обозревателя агентства Kazinform.