Нового главного тренера представили в ФК «Иртыш»

В ФК «Иртыш» отметили, за время игровой карьеры Марат Ислямов выступал за клубы «Намыс», «Кайрат ЦСКА», «Акмола», «Есиль» и «Химик». В качестве тренера работал в клубах, юношеской и молодежной сборных Казахстана, а также входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана.

Должность ассистента главного тренера получил Иван Азовский — опытный специалист, также работавший в казахстанских клубах и входивший в тренерский штаб национальной сборной Казахстана.

— В разные годы Марат Еслямов успешно работал с «Аксу», став победителем Первой лиги в 2021 году, а также с «Кайсаром», завоевав серебряные медали Первой лиги и выведя команду в Премьер-лигу. В 2023–2024 годах он возглавлял ФК «Улытау», — сообщили в ФК «Иртыш».

Напомним, ранее стало известно, что Ербол Жумаскалиев покинул пост главного тренера ФК «Иртыш» по собственному желанию.