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    Главный тренер ФК «Иртыш» покинул пост

    Нурбол Жумаскалиев, отработавший всего лишь полтора месяца, покинул пост по собственному желанию, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ФК «Иртыш»

    Информацию об увольнении подтвердили в пресс-службе ФК «Иртыш». Отмечается, что также команду покинули ассистенты главного тренера Данияр Муканов и Олег Недашковский.

    — Благодарим Нурбола Жардемовича и его тренерский штаб за проделанную работу, профессионализм. Желаем успехов, — сообщили в ФК «Иртыш».

    Под руководством Жумаскалиева команда бело-синих провела 6 матчей, в двух из которых потерпела поражение. 

    Напомним, о назначении Нурбола Жумаскалиева на пост главного тренера ФК «Иртыш» стало известно в середине мая. 

    Спорт Футбол Павлодар Иртыш Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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