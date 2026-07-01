Главный тренер ФК «Иртыш» покинул пост

Нурбол Жумаскалиев, отработавший всего лишь полтора месяца, покинул пост по собственному желанию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информацию об увольнении подтвердили в пресс-службе ФК «Иртыш». Отмечается, что также команду покинули ассистенты главного тренера Данияр Муканов и Олег Недашковский.

— Благодарим Нурбола Жардемовича и его тренерский штаб за проделанную работу, профессионализм. Желаем успехов, — сообщили в ФК «Иртыш».

Под руководством Жумаскалиева команда бело-синих провела 6 матчей, в двух из которых потерпела поражение.

Напомним, о назначении Нурбола Жумаскалиева на пост главного тренера ФК «Иртыш» стало известно в середине мая.