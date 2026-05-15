KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Нового депутата избрали в маслихат Алматы

    Депутатом маслихата города Алматы от партии AMANAT стал Досбол Жилкибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нового депутата избрали в маслихат Алматы
    Фото: маслихат Алматы

    В соответствии с Законом Республики Казахстан «О выборах», вакантный мандат депутата маслихата города Алматы по партийному списку «AMANAT» передан Досболу Маликомаровичу Жилкибаеву.

    Ранее в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Игоря Проценко, подавшего личное заявление, в депутатском корпусе образовалось вакантное место.

    Досбол Жилкибаев — казахстанский предприниматель и общественный деятель. Родился 27 сентября 1984 года в Сарысуском районе Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальностям «юриспруденция» и «таможенное дело».

    С 2020 года является членом партии «AMANAT». Ранее в качестве депутата маслихата Жамбылской области VII созыва работал в комиссии по вопросам поддержки предпринимательства, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Имеет многолетний опыт в предпринимательской деятельности, а также в развитии международного делового сотрудничества. Является основателем сети магазинов «DVERI CITY».

    Досбол Жилкибаев активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. В разные годы оказывал помощь пострадавшим в г. Арыс, в период пандемии принимал участие в акции «Біз біргеміз», поддерживает молодых спортсменов, детские дома и дома престарелых. За вклад в общественную деятельность и развитие страны награжден рядом государственных и общественных наград, в том числе орденом «Құрмет» и медалью «Халық алғысы».

    — Досбол Маликомарович обладает не только опытом работы в представительном органе, но и пониманием вопросов предпринимательства, строительства, городской инфраструктуры и социальной ответственности. Уверен, что его профессиональный и общественный опыт позволит эффективно выстраивать диалог с жителями и вносить практический вклад в дальнейшее развитие Алматы, — отметил председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев.

    Напомним, досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Мурата Ергешбаева.

    Алматы Депутаты Маслихат Политика
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор