Нового депутата избрали в маслихат Алматы

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О выборах», вакантный мандат депутата маслихата города Алматы по партийному списку «AMANAT» передан Досболу Маликомаровичу Жилкибаеву.

Ранее в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Игоря Проценко, подавшего личное заявление, в депутатском корпусе образовалось вакантное место.

Досбол Жилкибаев — казахстанский предприниматель и общественный деятель. Родился 27 сентября 1984 года в Сарысуском районе Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальностям «юриспруденция» и «таможенное дело».

С 2020 года является членом партии «AMANAT». Ранее в качестве депутата маслихата Жамбылской области VII созыва работал в комиссии по вопросам поддержки предпринимательства, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Имеет многолетний опыт в предпринимательской деятельности, а также в развитии международного делового сотрудничества. Является основателем сети магазинов «DVERI CITY».

Досбол Жилкибаев активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. В разные годы оказывал помощь пострадавшим в г. Арыс, в период пандемии принимал участие в акции «Біз біргеміз», поддерживает молодых спортсменов, детские дома и дома престарелых. За вклад в общественную деятельность и развитие страны награжден рядом государственных и общественных наград, в том числе орденом «Құрмет» и медалью «Халық алғысы».

— Досбол Маликомарович обладает не только опытом работы в представительном органе, но и пониманием вопросов предпринимательства, строительства, городской инфраструктуры и социальной ответственности. Уверен, что его профессиональный и общественный опыт позволит эффективно выстраивать диалог с жителями и вносить практический вклад в дальнейшее развитие Алматы, — отметил председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев.

Напомним, досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Мурата Ергешбаева.