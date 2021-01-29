Нового акима Алмалинского района избрали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На внеочередной II сессии маслихата города VII созыва аким Алматы Бакытжан Сагинтаев внес кандидатуру Кусаинова Серика Досымхановича на должность акима Алмалинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предварительно кандидатура Серика Кусаинова была рассмотрена и согласована Администрацией Президента.

Кусаинов Серик Досымханович, 1964 года рождения, уроженец Алматинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Знамени сельскохозяйственный институт и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистр государственного и муниципального управления.

Имеет значительный опыт работы в системе госуправления.

В разные годы работал мастером, главным инженером, управляющим директором на предприятиях коммунального хозяйства Алматы, работал руководителем управления энергетики и коммунального хозяйства города, руководителем аппарата акима Алматы, акимом Алмалинского района.

Избирался депутатом городского маслихата города Алматы, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва.

Кандидатура Серика Кусаинова поддержана депутатами маслихата Алматы единогласно.