Новое жилье в Казахстане в 2018 году подорожало на 2,1%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане средняя стоимость 1 квадратного метра нового жилья в декабре 2018 года составила 266 863 тенге и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,4%, с декабрем 2017 года - на 2,6%, в январе-декабре прошлого года по сравнению с 2017 годом новое жилье подорожало на 2,1%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Средняя стоимость перепродажи 1 квадратного метра благоустроенного жилья в декабре составила 185 965 тенге (и увеличилась на 0,2% по сравнению с ноябрем прошлого года, на 1,9% - с декабря 2017 года и уменьшилась на 0,3% в 2018 году по сравнению с 2017 годом), неблагоустроенного жилья - 114 523 тенге (+0,2%, +2,4% и +1% соответственно).



Средняя стоимость аренды 1 квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом месяце составила 1384 тенге (+0,1%, +6% и + 4,7%).