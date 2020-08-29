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Новое жилье получили пострадавшие от паводков жители Толебийского района

29 Августа 2020 18:37
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Новое жилье получили пострадавшие от паводков жители Толебийского района

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции РК 42 семьи, пострадавшие от паводков в Толебийском районе Туркестанской области получили ключи от новых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с жителями и поздравил их с новосельем.

«Сегодня для вас радостное событие в жизни, вы стали новоселами. Ранней весной, из – за стихийного бедствия вам пришлось нелегко. И я желаю, чтобы все эти трудности остались позади. К счастью, у вас вновь свои новые и светлые жилые дома», - сказал аким области Умирзак Шукеев.


В этом году весной из-за сильных селевых осадков произошло подтопление водотоков в Толеби. В результате стихии были разрушены, подтоплены и повреждены несколько домов. По поручению акима области Умирзака Шукеева создан оперативный штаб, в котором 42 дома были признаны непригодными для проживания. Строительство нового жилья велось интенсивно. 17 домов построены в городе Ленгер, 2 - в поселке Киелитас, 22 – в селе Султан-Рабат, 1 – в селе Ынтымак. Общая площадь жилых домов - 2640 квадратных метров. Строительство проводилось 9 подрядными организациями.


В результате ливневого дождя во время паводка затопило дома и дороги, а также промыло 4 моста, расположенных вдоль реки Каскасу в населенном пункте Жоғарғы Қасқасу . В течение двух суток проездные пути были полностью восстановлены для доступа населения к населенному пункту. На эти цели из республиканского бюджета выделены средства и полностью завершено строительство трех мостов.




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#Туркестанская область   #Жилье  
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