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Новое здание прокуратуры города открылось в Сатпаеве

26 Августа 2021 15:29
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Новое здание прокуратуры города открылось в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В городе Сатпаев Карагандинской области прошло торжественное открытие нового здания прокуратуры. До этого дня сотрудники прокуратуры работали более 50 лет в здании старой постройки.

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На церемонии открытия приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, председатель Карагандинского областного суда Нурсерик Шарипов, начальник департамента Комитета национальной безопасности РК по Карагандинской области Кендебай Адамбеков и прокурор Карагандинской области Кусаин Игембаев.

Новое трёхэтажное здание построено с учётом современных требований безопасности, санитарных и технологических норм.

«В новом здании граждане смогут получить все необходимые сведения. Для удобства посетителей созданы максимально комфортные условия, в том числе предусмотрен современный зал ожидания, особое внимание уделено обеспечению доступности услуг маломобильным группам населения», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Карагандинской области.

Прокурор области поздравил сотрудников прокуратуры с новосельем и поставил задачи на предстоящий период.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Строительство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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