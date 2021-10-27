Новое здание для подразделения департамента полиции строят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о работе по возобновлению строительства здания для подразделения столичного Департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

«Для создания комфортных условий труда и обеспечения безопасности горожан ведем строительство здания для подразделения Департамента полиции (район Сарыарка). Само строительство началось еще пять лет назад, но из-за судебных тяжб объект был признан своего рода проблемным.

Для возобновления строительства важного объекта решили ряд проблем, в том числе провели техническое обследование строительных конструкций: провели демонтаж аварийных кладок, усилили плиты перекрытий и др. В новом здании, которое мы планируем ввести в эксплуатацию уже через пару месяцев, будут работать 500 сотрудников полиции.

Кроме того, в четырех жилых массивах строим физкультурно-оздоровительные комплексы. В них по просьбе горожан предусмотрели участковые пункты полиции. К примеру, в ЖМ Коктал физкультурно-оздоровительный комплекс уже работает.

Также в разных районах столицы для укрепления общественного порядка и безопасности, а также для удобства наших граждан открываем модульные посты полиции, их количество на первом этапе доведем до десяти. Кроме того, модернизировали семь участковых пунктов полиции. Все эти меры позволяют нам развивать город согласно мастер-плану «Нур-Султан - комфортный город», когда социальные объекты (школы, доступное жилье, медцентры, опорные пункты полиции и др.) находятся в шаговой доступности», - написал аким столицы.