Новое здание ДЧС и пожарную часть открыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 15 октября 2021 года состоялась торжественная церемония открытия здания департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области. Строительство здания началось в мае 2020 года. Общая площадь здания составляет 1,5 гектара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В церемонии торжественного открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай, руководящий состав МЧС и ДЧС областей, городов республиканского значения. С поздравительной речью выступили министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай.





В этот же день состоялось открытие новой пожарной части. Пожарная часть будет обслуживать порядка 50 тысяч жителей микрорайонов Яссы, Отрар, Шаугар, Бирлик, Бекзат города Туркестан.

Пожарная часть на 4 автомобиля оснащена специальной техникой для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

После церемонии Юрий Ильин совершил обход территории, осмотрел технику, пожарную башню, здания Центра медицины катастроф, пожарной части и музея.

Также министр и все участники торжественного мероприятия посадили вокруг здания деревья.

На сегодняшний день противопожарную безопасность в Туркестанской области обеспечивают 38 пожарных подразделений. Ежедневно на суточное дежурство заступает 253 пожарных и 190 единиц пожарной техники.