Новое высококачественное сотрудничество Казахстана и Китая. Что говорят зарубежные эксперты

СИАНЬ.КАЗИНФОРМ - Товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2022 году достиг рекордного показателя, в объеме 31 млрд долларов. КНР входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. По мнению китайских экспертов и бизнесменов необходимо искать новые точки роста для укрепления потенциала двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ».

По оценкам начальника отдела по изучению Центральной Азии и Кавказа Академии общественных наук КНР Чжан Нина, двустороннее сотрудничество во всех сферах продвигается динамично. Одним из приоритетов является продвижение высококачественного развития.

По его мнению, принимая во внимание высокий уровень экономического взаимодействия между странами, актуальными становятся вопросы, касающиеся, например, увеличения масштабов торговли, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной и инвестиционной сферах. «Во всех направлениях есть определенное пространство для роста», - отметил он.

Председатель правления торгово-промышленной группы «Саньбао» Кан Хэпин подчеркнул, что двусторонний инвестиционный круглый стол прошел на высоком уровне.

По его словам в Казахстане планируется реализовать ряд проектов, в том числе по производству высококачественного товарного бензина 98 марки, тем самым будет экологически чистое топливо.

«Наша компания на рынке Центральной Азии работает больше 30-ти лет, наш первый бизнес начался в Казахстане», - отметил китайский бизнес.

По мнению эксперта Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (ИРВЕЦА КАОН) Су Чан, принимая во внимание огромный экономический потенциал Казахстана в Центральной Азии, республика оказывает значительное влияние на формирование международных экономических отношений в регионе и мире.

Казахстан, безусловно, играет и будет играть очень заметную роль в экономическом взаимодействии в рамках инициативы «Один пояс, один путь», - считает эксперт.

Далее она отметила, что сотрудничество между Китаем и Казахстаном поступательно развивалось с момента установления дипломатических отношений, прежде всего, в торгово-экономической сфере.

Напомним, 17 мая Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. В этот день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, и последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.

Президент принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться. Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана.