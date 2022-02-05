Новое видео нападений на полицейских и военных во время январских беспорядков появилось в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети появилось новое видео, где вооружённые палками и арматурой погромщики нападают на полицейских и военных в Алматы, передает МИА «Казинформ».

На кадрах видно, как толпа бесчинствующих окружают полицейских и военных. Наносят удары и насильно срывают форму и погоны. У военных отбирают щиты и другую амуницию.

«Солдата толпой все бьют. Палками, ногами», - комментирует автор видео.

Видно, как военнослужащие пытаются унести с площади истекающего кровью солдата. На видео также попал момент ранения еще одного военного.

Ближе к ночи, мародеры и погромщики, уже вооруженные дубинками и щитами, начали громить служебный автотранспорт. Вооруженная толпа радикалов разбивала все стекла, прыгала на крышах машин, устроила поджог у административного здания.

Напомним, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись.

После этого 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники беспорядков блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.

Начиная с 3 января, беспорядки перекинулись и на другие города и регионы.

4 января бесчинства продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11-ти. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

С полной хронологией массовых беспорядков в стране можно ознакомиться здесь.