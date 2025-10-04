Новое современное общественное пространство открыли под мостом в Триатлон парке Астаны

В Астане прошло техническое открытие нового подмостового пространства в Триатлон парке. Событие вызвало большой интерес у горожан: жители и гости столицы пришли посмотреть, как место превратилось в современную спортивно-досуговую зону. Во время открытия прошли презентация объекта, мастер-классы от ведущих инструкторов города и фуршет.

Как отметил руководитель отдела благоустройства акимата района Алматы Данияр Кожахметов, под мостом оборудованы сразу несколько функциональных зон. Это универсальная площадка для баскетбола и волейбола, воркаут-зона, а также тренажеры с повышенной нагрузкой. Особое внимание уделили любителям йоги: здесь создана отдельная площадка с мягким покрытием, что позволяет заниматься с комфортом и безопасностью.

Фото: акимат г. Астаны

— Раньше на этом месте не было ничего, это была пустующая территория. Теперь мы превратили ее в полноценное пространство для массового спорта. Установленные тренажеры — антивандальные, доставленные по спецзаказу. Их блины невозможно украсть, а нагрузка на тренажерах превышает 100 килограммов. Подобных решений в Астане еще нет, это уникальное место. На реализацию проекта ушло полтора месяца, мы ждали специальную поставку оборудования. В дальнейшем планируем проводить здесь как спортивные, так и культурные мероприятия, — отметил Данияр Кожахметов.

Для жителей столицы появление нового пространства стало приятным событием. Гости мероприятия отметили, что такие проекты делают город удобнее, создают условия для развития массового спорта и формируют культуру активного досуга. По словам посетителей, площадка удачно вписалась в атмосферу Триатлон парка, где традиционно собираются любители активного отдыха в любое время года.

Объект задуман не только как спортивная зона, но и как площадка для проведения культурных мероприятий, мастер-классов и встреч.

Организаторы подчеркивают: проект нацелен на то, чтобы объединять людей разных возрастов и интересов, предоставляя каждому возможность провести время с пользой.

Площадка под мостом уже сегодня доступна для жителей, а в будущем здесь появится еще больше событий, которые сделают ее востребованной точкой на карте города.

