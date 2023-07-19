Новое радиотехническое оборудование вручили лесному резервату «Семей орманы»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня государственному лесному природному резервату «Семей орманы» вручили радиотехническое оборудование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



В мероприятии приняли участие заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев, заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

Работа по передаче радиооборудования была осуществлена при поддержке Программы развития ООН в Казахстане, и эта помощь будет продолжена и дальше.

«Хочу поблагодарить всех участников ликвидации пожара. Да, техника изношена. Из-за нехватки и ветхости техники мы не смогли локализовать лесной пожар. Простого дрона не было. Для решения всех этих проблем мы будем выполнять необходимую работу. Выражаем благодарность за поддержку Программе развития ООН. Мы надеемся и дальше работать вместе», - сказал заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

220 аналоговых переносных радиостанций, 110 автомобильных радиостанций, 150 автомобильных антенн былипереданы в Государственный лесной природный резерват «Семей орманы».

«На сегодня оснащенность техникой составляет 92%. Более 70% из них изношены. В этом году из республиканского бюджета выделены средства в размере 1,4 млрд тенге. На эти средства в 2023 году планируется приобретение 51 единицы пожарной техники, 38 единиц малой пожарной техники, 44 патрульных автомобиля. Считаем, что до конца года будет произведено полное оснащение», - сказал и. о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.

Также в ходе совещания приказом министра МЧС РК сотрудники резервата награждены медалью «За отвагу на пожаре».

Новое радиотехническое оборудование, в отличие от прежнего, более мощное и долговечное. Оно уже опробовано лесничими и получило положительное отзывы.

Как сообщалось, в конце мая-начале июня в резервате «Семей орманы» в области Абай произошел крупный пожар. Полностью ликвидировать его удалось только 13 июля. Он унес жизни 14 человек. Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование по делу.

14 июля на территорию резервата «Семей орманы» области Абай из соседней Павлодарской области перешел пожар. Тушение осуществлялось силами лесников.15 июля на место пожара были направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО. В целях содействия оперативному тушению на место направлена авиация МЧС. Вечером этого же дня совместными усилиями подразделений МЧС и лесхоза в 19:33 была достигнута локализация пожара. По информации ГЛПР «Семей орманы», площадь составляет 350 га, из них 150 га - лесопокрытая площадь. О ликвидации пожара пока не сообщалось.