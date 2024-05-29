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    12:26, 29 Май 2024 | GMT +6

    Новое правительство Нидерландов может возглавить экс-глава разведки

    Дик Схооф
    Фото: x.com / @geertwilderspvv

    Новое правительство Нидерландов может возглавить бывший глава разведки страны Дик Схооф. Его кандидатуру на пост премьера представили во вторник четыре партии, заключившие соглашение о создании правящей коалиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    - По представлению и при поддержке лидеров парламентской коалиции (...) господин Дик Схооф готов занять пост премьер-министра, – заявил Ричард ван Звол, главный переговорщик по формированию кабмина.

    В правительство также войдут:

    • «Народная партия за свободу и демократию» уходящего премьер-министра Марка Рютте (VVD);
    • центристская партия «Новый социальный договор» (NSC),
    • популистское «Фермерское гражданское движение» (BBB).

    На переговоры вокруг раздачи министерских портфелей могут уйти недели. Когда правительство будет окончательно сформировано и одобрено парламентом, новый премьер будет приведён к присяге королём.

    67-летний Схооф в течение десятилетий работал на высших государственных должностях. C 2020 года он занимает должность генерального секретаря Министерства юстиции и безопасности. До этого он возглавлял разведывательную службу AIVD, был национальным координатором по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV) и директором Службы иммиграции и натурализации (IND).

    16 мая, партнёры по коалиции заявили, что новое правительство будет стремиться к «самому жёсткому в истории режиму предоставления убежища» с усилением пограничного контроля и ужесточением правил для просителей убежища, прибывающих в Нидерланды, что может обернуться противостоянием с властями ЕС.

    Теги:
    В мире Нидерланды ЕС Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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