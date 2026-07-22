Новое правительство Молдовы официально вступило в должность

Президент Молдовы Майя Санду привела к присяге кабинет министров во главе с Василе Тофаном, состав которого накануне утвердил парламент, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Церемония прошла в здании администрации главы государства и транслировалась на сайте правительства республики.

— Мы должны продолжать приводить Республику Молдова в соответствие с европейскими стандартами. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит достичь важных вех в процессе европейской интеграции, и я прошу вас сделать эти усилия приоритетными, — сказала Санду министрам.

Она призвала кабинет стимулировать экономическое развитие, улучшать деловой климат, более эффективно управлять государственной собственностью, более полно осваивать европейские фонды, а также обеспечить безопасность граждан и государства.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям.