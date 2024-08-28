Новое правительство Болгарии приведено к присяге, в стране назначены досрочные выборы

Новое временное правительство Болгарии принесло присягу и приступило к работе. Президент страны Румен Радев утвердил состав кабинета министров во главе с исполняющим обязанности премьера Димитаром Главчевым и назначил дату досрочных выборов — седьмых по счёту всего за три года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Они состоятся 27 октября и призваны вывести Болгарию из политического кризиса, в котором она оказалась в связи с низкой явкой на предыдущих выборах, распадом правящих коалиций и чередой неудачных попыток сформировать правительственное большинство.

На прошлой неделе президент отказался подписывать указ о назначении технического правительства во главе с Горицей Грынчаровой-Кожаревой, не согласившись с кандидатурой Калина Стоянова в качестве министра внутренних дел.

— Когда явка избирателей низкая, как это было в последнее время, честность выборов приобретает огромное значение. Вот почему я подчёркиваю, что наш приоритет — это борьба с подкупом, махинациями при голосовании, — отметил президент Болгарии Румен Радев.

Кроме того, Болгарии предстоит определиться с кандидатурой еврокомиссара от страны. Срок истекает в пятницу.

Правоцентристская партия ГЕРБ, которая победила на парламентских выборах в июне, но имеет всего 68 мест в 240-местном Народном собрании, выдвинула кандидатуру бывшего министра иностранных дел Екатерины Захариевой.

Также на пост еврокомиссара от Болгарии претендуют бывший председатель Партии европейских социалистов Сергей Станишев и действующий комиссар по вопосам образования Илиана Иванова, которую поддерживают Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия.